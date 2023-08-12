Загрязнение воздуха в Джакарте в 16 раз выше показателя, который ВОЗ считает безопасным

CentralAsia (CA) - Загрязнение воздуха в Джакарте примерно в 16 раз выше показателя, который Всемирная организация здравоохранения считает безопасным. Об этом пишет Benar News.

Согласно данным компании IQAir, столица Индонезии, в которой проживает более 10 миллионов человек, в течение нескольких дней страдает от «нездорового» уровня загрязнения воздуха.

В четверг утром данные IQAir показали, что Джакарта стала самым загрязненным крупным городом в мире из-за грязного воздуха. Концентрация крошечных твердых частиц PM2,5 — самого вредного загрязнителя воздуха — достигла 81,5 микрограммов на кубический метр к 11 часам утра по местному времени.

Текущие рекомендации ВОЗ гласят, что среднегодовые уровни PM2,5 не должны превышать 5 микрограммов на кубический метр, а 24-часовое воздействие не должно превышать 15 микрограммов на кубический метр.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало граждан носить маски.

Министр здравоохранения Буди Садыкин выразил обеспокоенность тем, что загрязнение окружающей среды может увеличить количество приступов астмы и спровоцировать другие респираторные заболевания.

Загрязнение воздуха не является новой проблемой для Джакарты, которая страдает от хронических пробок и промышленного дыма от окружающих ее заводов. В прошлом году IQAir оценил его как самый загрязненный город в Юго-Восточной Азии.