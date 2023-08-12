Армения обратилась в Совбез ООН с требованием созвать заседание из-за ситуации в Нагорном Карабахе

CentralAsia (CA) - Армения 11 августа обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с требованием созвать внеочередное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации вследствие полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщает МИД Армении.

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме к председателю СБ ООН отметил, что «с 15 июня 2023 года обострилась крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, запретив любой, даже гуманитарный, въезд в Нагорный Карабах»․

Это, по словам постпреда, привело к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов, вследствие чего страдает мирное население.