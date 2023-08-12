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Церемонию вручения премий «Эмми» перенесли на январь из-за забастовки актеров

CentralAsia (CA) -  Очередная церемония вручения премий «Эмми» перенесена на 15 января, сообщила Американская телевизионная академия и телекомпания Fox.

Как сообщает «Голос Америки», решение было принято на фоне забастовки сценаристов и актеров из-за трудовых споров с основными студиями.

Изначально предполагалось, что церемония «Эмми» выйдет в эфир Fox 18 сентября, а номинации на престижную премию в области телевидения были объявлены в июле, незадолго до присоединения актеров к забастовке сценаристов.

Голливудские сценаристы объявили забастовку еще в мае, после того, как переговоры между Гильдией сценаристов Америки и основными студиями зашли в тупик.

Это первый случай с 1960 года, когда профсоюзы сценаристов и актеров проводят совместную забастовку.

Стачка фактически остановила производство сценарных телепрограмм и фильмов и негативно отразилась на компаниях, работающих в индустрии развлечений.

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