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В Душанбе состоялись политические консультации между МИД Таджикистана и России

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 10 августа состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Российской Федерации. Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Таджикистана Содик Имоми и России Михаил Галузин.

Как сообщил Исполком СНГ, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российских отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями о взаимодействии Душанбе и Москвы в рамках международных организаций и по проблематике региональной безопасности.

Консультации прошли в атмосфере взаимопонимания, присущей характеру таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

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