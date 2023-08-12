В Алматы из-за ливней затапливает улицы. Видео
CentralAsia (KZ) - В Алматы 12 августа идут ливневые дожди, затапливает улицы.
Жители города публикуют видео.
По данным акимата города, в южной столице сегодня выпало 80% от месячной нормы осадков.
Более 1000 дорожных рабочих занимаются ликвидацией подтоплений.
«Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков», - сообщили в акимате.
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