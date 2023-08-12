экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы из-за ливней затапливает улицы. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 12 августа идут ливневые дожди, затапливает улицы.

Жители города публикуют видео.

По данным акимата города, в южной столице сегодня выпало 80% от месячной нормы осадков.

Более 1000 дорожных рабочих занимаются ликвидацией подтоплений.

«Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков», - сообщили в акимате.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com