Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва

- Азия и мир, происшествия
- 20:36, 12 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Посетителей Эйфелевой башни в Париже днем 12 августа эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщают французские СМИ.
Посетители были выведены с трех этажей и площади под башней.
Согласно сообщению Reuters со ссылкой на источники во французской полиции, Эйфелева башня была эвакуирована и закрыта для публики в качестве меры предосторожности после угрозы взрыва. На месте работали специалисты по обезвреживанию бомб и полицейские.
Примерно через два часа посетителям разрешили вернуться внутрь, сообщает Reuters. «Это была ложная тревога, люди могут вернуться внутрь», - сказал источник в полиции.
Эйфелеву башню в прошлом году посетили 6,2 млн человек. У башни есть полицейский участок, и каждый посетитель должен пройти проверку безопасности перед входом.