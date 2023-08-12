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Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва

CentralAsia (CA) -  Посетителей Эйфелевой башни в Париже днем 12 августа эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщают французские СМИ.

Посетители были выведены с трех этажей и площади под башней.

Согласно сообщению Reuters со ссылкой на источники во французской полиции, Эйфелева башня была эвакуирована и закрыта для публики в качестве меры предосторожности после угрозы взрыва. На месте работали специалисты по обезвреживанию бомб и полицейские.

Примерно через два часа посетителям разрешили вернуться внутрь, сообщает Reuters. «Это была ложная тревога, люди могут вернуться внутрь», - сказал источник в полиции.

Эйфелеву башню в прошлом году посетили 6,2 млн человек. У башни есть полицейский участок, и каждый посетитель должен пройти проверку безопасности перед входом.

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