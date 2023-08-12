США и страны Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (CA) - США и страны Центральной Азии 27 июля провели специальную сессию в Астане (Казахстан), посвященную Афганистану.

Госдепартамент США 11 августа опубликовал совместное заявление по итогам сессии C5+1.

Специальные представители и специальные посланники по Афганистану Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США встретились в Астане обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и ее последствиях для региона. Они подчеркнули возможности сотрудничества США и Центральной Азии в поддержку афганского народа и в укреплении безопасности и устойчивости в более широком регионе.

В свете общих целей C5+1 участники:

Обсудили сохраняющуюся необходимость для всех стран региона и более широкого международного сообщества поддерживать инклюзивный, единый, суверенный, стабильный и самодостаточный Афганистан, свободный от терроризма, уважающий права своего населения, включая женщин и девочек, и находящийся в мире с собой и своими соседями;

Подчеркнули важность предотвращения использования территории Афганистана в качестве базы для размещения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны и подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, оружием и незаконным оборотом наркотиков;

Признали, что серьезность гуманитарных и экономических условий в Афганистане требует решительной и скоординированной реакции со стороны международного сообщества с учетом всех аспектов ситуации; и подчеркнули, что этот ответ требует полного доступа гуманитарных организаций ко всем нуждающимся афганцам в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, а также полного соблюдения международного гуманитарного права;

Вновь заявили, что цель стабильного, экономически жизнеспособного и мирного Афганистана достижима только в том случае, если все афганцы, включая женщин и девочек, а также лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, смогут в полной мере, на равной основе и конструктивно участвовать в жизни страны и вносить свой вклад в ее будущее; и подчеркнули необходимость инклюзивного процесса диалога о политическом будущем страны, который сосредоточен, среди прочего, на создании подотчетных и представительных органов управления;

Подтвердили поддержку свободы передвижения, в том числе для женщин, в пределах Афганистана, а также в страну и из страны; и подчеркнули, что афганцы, имеющие действительные проездные документы и визы, должны иметь право свободно путешествовать и передвигаться без каких-либо ограничений;

Подтвердили важность проектов, которые способствуют развитию региональных связей и транзитной торговли посредством строительства энергетической инфраструктуры и расширения транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией через Афганистан;

Приветствовали значительное сокращение посевов опийного мака в 2023 году, но выразили озабоченность в связи с продолжающимся экспортом опиатов и производством синтетических наркотиков в Афганистане, поскольку все страны в регионе и за его пределами заинтересованы в освобождении Афганистана от наркотиков;

Преисполнены решимости продолжать поддерживать высшие учебные заведения в Центральной Азии, которые обслуживают студентов мужского и женского пола со всей Центральной Азии и Афганистана, в качестве средства расширения региональной связи и межкультурного взаимопонимания;

Выразили поддержку работе международного сообщества в Афганистане и приветствовали усилия Генерального секретаря ООН по созыву международных заинтересованных сторон для обсуждения общих интересов и проблем; подчеркнули важность дальнейшего политического присутствия ООН в Афганистане и его целей, среди прочего, содействия эффективному, ответственному и инклюзивному управлению и поддержки значимых процессов примирения; укрепление уважения и защиты прав человека и основных свобод для всех мужчин и женщин; поддержка основных услуг; и содействие созданию социальных и экономических условий, которые могут привести Афганистан к самостоятельности.