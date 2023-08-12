Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности

CentralAsia (CA) - Украинская делегация, которую возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, начала переговоры с Великобританией по соглашению о предоставлении гарантий безопасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента.

«Украина сегодня начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания является вторым государством после США, с которым Украина начала вести переговоры о гарантиях безопасности.

«Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы», - подчеркнул Ермак.

В пресс-службе главы украинского государства добавляют, что данные гарантии для Украины являются элементом укрепления общей безопасности во всем евроатлантическом регионе.