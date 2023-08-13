Убитого кандидата в президенты Эквадора на выборах заменит его партнер по кампании

CentralAsia (CA) - Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, убитого ранее на этой неделе. Они шли на выборы в паре от движения «Строй».

Как пишет «Коммерсант», Фернандо Вильявисенсьо сам выбрал Андреа Гонсалес Надер на случай своего отсутствия. Руководство «Строя» ратифицировало это решение. Имя нового кандидата в вице-президенты будет объявлено позднее.

Убийство Фернандо Вильявисенсио произошло 9 августа по завершении митинга в столице Эквадора городе Кито. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.