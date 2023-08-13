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Посол по совместительству Новой Зеландии вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Посол по совместительству Новой Зеландии в Монголии Джеймс Уэйт вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Амартувшину Гомбосурэну. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Монголии.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Амартувшин подчеркнул, что отношения и сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона играют важную роль во внешней политике Монголии и выразил приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и других сферах.

Стороны обсудили активизацию торгового и инвестиционного сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, туризм, образование и возобновляемые источники энергии. Отметив возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества, стороны также обсудили вопрос проведения совместных форумов и мероприятий.

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