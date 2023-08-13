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Число погибших в результате пожара на Гавайях достигло 89 человек

CentralAsia (CA) -  Пожар, охвативший на этой неделе город на Мауи, унес жизни по меньшей мере 89 человек, заявили власти острова. Это сделало его самым смертоносным лесным пожаром в США за последнее столетие, пишет The Hill.

Недавно обнародованная цифра превысила потери от пожара в лагере в Северной Калифорнии в 2018 году, в результате которого погибло 85 человек.

На Мауи произошло как минимум два других пожара, о погибших пока не сообщается: в районе Кихеи на юге Мауи и в горных внутренних районах, известных как Апкантри. Четвертый вспыхнул в пятницу вечером в Каанапали, прибрежном поселке на западе Мауи к северу от Лахайны, но, по словам властей, экипажи смогли его потушить.

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