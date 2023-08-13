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Российский эксперт заявил о возможном подъеме заболеваемости ковидом в октябре

CentralAsia (CA) -  Россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре. Такое мнение ТАСС высказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

«Подъем заболеваемости обязательно будет - осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», - сказал он.

Зверев добавил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. «Наверное, где-нибудь в октябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией», - пояснил он.

Говоря о новой линии омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), специалист добавил, что ее не стоит «особенно бояться». «Эрис», по его словам, мало чем отличается от предыдущих вариантов «омикрона».

По данным Роспотребнадзора, в России с апреля по август выявили 17 случаев заболевания, вызванного вариантом EG.5. Как отметили в ведомстве, в РФ новый вариант пока не получил широкого распространения. При этом риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с распространением «эриса», существуют.

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