На реках Алматы возможны паводки и сели, - Департамент по ЧС

CentralAsia (KZ) - В связи с обильными осадками в воскресенье на реках Алматы возможно формирование паводков, а на реке Кіші Алматы — сход селя, предупредил департамент по ЧС города.

Горожан также призвали воздержаться от походов в горы из-за высокой селевой опасности.

Накануне в Алматы выпало 80% месячной нормы осадков, многие участки улиц и дворов оказались затоплены. Ликвидацией последствий ливня занималось более 1 тыс. сотрудников коммунальных служб и сотни единиц техники.

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