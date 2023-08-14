Монгольские дети заняли 3-е место на чемпионате Восточной Азии по шахматам

CentralAsia (MNG) - Монгольские шахматисты успешно приняли участие в 7-м молодежном чемпионате Восточной Азии по шахматам 2023 года, который проходил с 3 по 11 августа на острове Хайнань в Китае.

Монгольские школьники заняли 3-е место на 7-м молодежном чемпионате Восточной Азии по шахматам, завоевав 18 медалей. Турнир проходил в категориях рапид, блиц и классика, и первые 3 юных шахматиста в категории классика претендуют на звание Международной шахматной федерации, — передает Middle Asian News.

Монгольские дети завоевали в общей сложности три золотых, десять серебряных и пять бронзовых медалей.

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