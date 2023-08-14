Нусеир Ясин, основатель Nas Daily, всемирно известного контента, прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - Сегодня Nas Daily поприветствует мир с центральной площади Улан-Батора в 16:00 по монгольскому столичному времени.

13 августа, Нусеир Ясин, основатель Nas Daily, всемирно известного создателя контента, прибыл в Монголию.

Нусейр Ясин, основатель Nas Daily, у которого более 70 миллионов подписчиков по всему миру, приземлился в международном аэропорту Чингисхана, чтобы провести мероприятие Nas Summit для создателей международного контента в Монголии.

Более 20 создателей контента с миллионами международных подписчиков примут участие в мероприятии «Nas Summit-2023», и это мероприятие организовано для продвижения Монголии в мире.

Нусейр Ясин ( арабский : نصير ياسين ; иврит : נוסייר יאסין ; родился 9 февраля 1992 г.) - арабо-израильский влогер, наиболее известный тем, что ежедневно создает более 1000 одноминутных видеороликов в Facebook, TikTok и Instagram на странице Nas Daily.

В 2019 году он начал загружать свои старые видео на свой официальный канал YouTube Nas Daily Official. Видео снимаются на зеркальную камеру с подключенным микрофоном, а затем редактируются перед выпуском на следующий день. В среднем на съемку каждого видео уходит около шести часов, а на монтаж — три часа. В начале темы для видео Ясина были предложены его подписчиками в Facebook Каждое видео заканчивалось слоганом: «Одна минута, увидимся завтра!»

Среди сотрудников Ясина его подруга Алин Тамир, американский израильский видеопроизводитель мормонского и еврейского происхождения, и Агон Харе, видеоблогер и музыкант из Польши.

Из-за популярности видео среди неанглоязычной аудитории субтитры предоставляются на разных языках, таких как урду, турецкий, тайский, индонезийский, японский, хинди, китайский и арабский.

Ранее он жил в Сингапуре, но в настоящее время проживает в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Его мемуары «Вокруг света за 60 секунд: ежедневное путешествие Нас» были выпущены 5 ноября 2019 года.

источник: Middle Asian News

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