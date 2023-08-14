Скоро начнется Форум Монгольской горной недели 2023

CentralAsia (MNG) - Крупнейший форум минерально-сырьевой отрасли «Mongolian Mining Week 2023» второй год подряд пройдет в Улан-Баторе с 9 по 13 октября.

На мероприятии, организованном совместно Министерством горнодобывающей и тяжелой промышленности и Национальной горнодобывающей ассоциацией Монголии, будут обсуждаться политические реформы сектора и реформа инвестиционной среды, которые включены в документ по развитию «Видение-2050» и «Политика нового возрождения», проводимая правительством.

В прошлом году впервые в Монголии участники со всех уровней горнодобывающего сектора собрались на пять дней, чтобы стимулировать развитие отрасли, привлечь иностранных инвесторов, поддержать отечественные предприятия и усилить и усилить политику правительства. Они обсудили многие актуальные вопросы отрасли с участием организаций всех уровней для определения конкурентоспособности отрасли, разработки продуктов, отвечающих мировым тенденциям и спросу рынка, обеспечения участия граждан и сообществ в принятии политических решений Правительства.

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности сообщает, что их политика направлена на поддержку ответственной добычи полезных ископаемых, последовательную защиту интересов законопослушных отечественных и иностранных инвесторов, сотрудничество с частным сектором путем предоставления возможностей и доверия, повышения ответственности и повышения конкурентоспособности сектор.

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