В Улан-Баторе съехались представители финансово-экономических структур 19 ведущих стран Азии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Кредитно-гарантийный фонд получил право на организацию 35-го саммита Ассоциации азиатских организаций по продвижению гарантированного кредита (ACSIC) в Монголии и организовал его с 7 по 11 августа на тему «Построение зеленого финансирования для устойчивого развития».

В ходе конференции представители Государственного парламента, Офис Президента, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства экономического развития, Министерства иностранных дел и Министерства финансов представили ведущие инициативы и политику в Азия в отношении развития и финансирования зеленой экономики Такие организации, как государства-члены, ОЭСР, АБР и Монгольская ассоциация устойчивого финансирования обсудили устойчивое развитие и зеленое финансирование.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности сообщило, что организация конференции откроет большие возможности для увеличения экспорта и инвестиционных возможностей, поддержки развития системы кредитных гарантий и расширения сотрудничества.

Азиатская конфедерация кредитных учреждений или ACSIC — это сотрудничество азиатских кредитных гарантийных организаций. Основанная в 1987 году, ACSIC является крупнейшей организацией в Азии, предназначенной для кредитных гарантий, в которой участвуют 17 учреждений кредитных гарантий из 14 азиатских стран.

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