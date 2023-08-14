Заседание Международного координационного совета «Алтай – наш общий дом» прошло в Монголии

CentralAsia (MNG) - Географическое положение Республики Алтай предопределяет приоритеты развития международных связей. В основном отношения строятся с регионами приграничных государств – Монголии, Китая и Казахстана.

Состоялось очередное 17-е заседание Международного координационного совета «Алтай – наш общий дом» 11 августа в городе Өлгий в центре аймака Баян-Өлгий.

«Международная вертикальная магистраль, соединяющая Монголию, Китай и Россию, проходит через провинцию Ховд, являющуюся центром западного региона. В зависимости от этого преимущества и географического положения в Ховдской области возможно создание транспортно-логистического центра, соединяющего Азию и Европу. Уверена, что сотрудничество Международного координационного совета «Алтай – наш общий дом» с 20-летней историей будет и дальше совершенствоваться и страница истории станет еще толще», – сказала губернатор аймака Ховд, г-жа Болормаа Энхбат.

губернатор аймака Ховд, г-жа Болормаа Энхбат

В 2003 году был создан Международный координационный совет «Алтай – наш общий дом», который действует на территории Большого Алтая, объединяющего приграничные регионы 4 стран, аймаки Ховд и Баян-Өлгий Монголи, российские – Алтайский край и Республику Алтай, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, и Восточно-Казахстанскую область.

Целью данного объединения является создание комфортных условий для проживания жителям приграничных районов в области образования, туризма, пересечения границы, получения доступа к информации, а также развитие и укрепление доверия, взаимопонимания и добрососедства между представителями государств, культур и национальностей Алтайского региона.

Участники обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве между соседними регионами, торговле, экономике, науке, технике, образовании, окружающей среде, охране природы, социальных и культурных связях.

Также были приняты заявки Республики Тыва Российской Федерации и аймака Увс Монголии о вступлении в Международный координационный совет «Алтай – наш общий дом», и было принято решение организовать следующее очередное заседание в 2025 году в Алтайском крае Российской Федерации.

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