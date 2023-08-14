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Министр иностранных дел Батцэцэг избрана президентом Монгольского общества Красного Креста

CentralAsia (MNG) -  «Национальный форум» Монгольского общества Красного Креста, которое является самым сильным национальным обществом, основанным на активном участии добровольцев и имеющим самую широкую сеть гуманизма, проводится раз в четыре года, и это регулярный форум проходил 10-11 августа.

На форуме президент Монгольского общества Красного Креста, член парламента Энхболд Нямаа подал в отставку, а министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх была избрана президентом Монгольского общества Красного Креста 100% голосов делегатов.

Министр иностранных дел Батцэцэг с 2014 г. является членом Совета директоров Монгольского общества Красного Креста, а с 2019 г. – вице-президентом.

На этом форуме почетным президентом Монгольского общества Красного Креста был избран депутат Энхболд Нямаа, который с 2010 года является президентом Монгольского общества Красного Креста, а актер Ууганбаяр Энхбат — вице-президентом.

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