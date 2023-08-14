Неизвестный открыл стрельбу в иранском мавзолее Шах-Черах, 1 человек убит и 8 ранены
- Азия и мир, происшествия
- 9:06, 14 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Неизвестный ворвался в мавзолей Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана и открыл огонь, передает Al Jazeera.
По словам властей, в воскресенье стрелок вошел в храм через его южные ворота и начал стрелять. Один человек убит, восемь были ранены.
Нападавший был арестован на месте происшествия. У него была штурмовая винтовка и восемь магазинов с 240 пулями.
Святыня, расположенная в провинции Фарс и являющаяся одной из самых важных в шиитском исламе, подверглась аналогичному нападению 26 октября 2022 года. Тогда человек с автоматом расстрелял группу паломников и сотрудников мавзолея — 13 человек были убиты и 40 человек были ранены.
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