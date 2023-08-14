Экс-глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии

Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) - Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Тлеуберди с 2019 года занимал должность министра иностранных дел.

Другим указом Бакаев Алибек Асетович был освобожден от должностей посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, посла Казахстана в Словении по совместительству.

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