Экс-глава МИД Казахстана назначен послом в Австрии
Мухтар Тлеуберди
CentralAsia (KZ) - Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Тлеуберди с 2019 года занимал должность министра иностранных дел.
Другим указом Бакаев Алибек Асетович был освобожден от должностей посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, посла Казахстана в Словении по совместительству.
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