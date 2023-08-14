На вулкане Эбеко на Сахалине зафиксирован пепловый выброс
- Азия и мир, происшествия
- 9:48, 14 августа 2023
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CentralAsia (CA) - На вулкане Эбеко утром 14 августа произошел пепловый выброс на высоту 3 км, сообщает МЧС по Сахалинской области.
Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильск.
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