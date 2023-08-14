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На вулкане Эбеко на Сахалине зафиксирован пепловый выброс

CentralAsia (CA) -  На вулкане Эбеко утром 14 августа произошел пепловый выброс на высоту 3 км, сообщает МЧС по Сахалинской области.

Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильск.

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