На вулкане Эбеко на Сахалине зафиксирован пепловый выброс

CentralAsia (CA) - На вулкане Эбеко утром 14 августа произошел пепловый выброс на высоту 3 км, сообщает МЧС по Сахалинской области.

Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильск.