Стартовала продажа билетов на Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023»

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023» пройдут 16-23 августа под руководством Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета Восточной Азии по 12 видам спорта.
TICKET.MN начал продажу билетов на фестиваль, который пройдет на 10 спортивных объектах города Улан-Батор, в рамках соглашения, подписанного оргкомитетом Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор 2023» с ООО «Гэр Медиа».
Заказать и приобрести билеты и места на развлекательные услуги можно в любое время и из любого места. Билеты продаются по 10 000 и 5 000 тугриков.
Электронные билеты:
Официальный сайт Восточноазиатского молодежного фестиваля «Улан-Батор 2023» https://ulaanbaatar2023.org/ticket и https://ticket.mn/
БОКС - https://ticket.mn/event/1727/
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - https://ticket.mn/event/1728/
БАДМИНТОН - https://ticket.mn/event/1724/
ФУТБОЛ - https://ticket.mn/event/1726/
БАСКЕТБОЛ (3х3) - https://ticket.mn/event/1729/
ВОЛЕЙБОЛ - https://ticket.mn/event/1731/
ТХЭКВОНДО - https://ticket.mn/event/1730/
БАСКЕТБОЛ - https://ticket.mn/event/1725/
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА - https://ticket.mn/event/1732/