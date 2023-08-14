Стартовала продажа билетов на Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023»

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023» пройдут 16-23 августа под руководством Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета Восточной Азии по 12 видам спорта.

TICKET.MN начал продажу билетов на фестиваль, который пройдет на 10 спортивных объектах города Улан-Батор, в рамках соглашения, подписанного оргкомитетом Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор 2023» с ООО «Гэр Медиа».

Заказать и приобрести билеты и места на развлекательные услуги можно в любое время и из любого места. Билеты продаются по 10 000 и 5 000 тугриков.

Электронные билеты:

Официальный сайт Восточноазиатского молодежного фестиваля «Улан-Батор 2023» https://ulaanbaatar2023.org/ticket и https://ticket.mn/

БОКС - https://ticket.mn/event/1727/

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - https://ticket.mn/event/1728/

БАДМИНТОН - https://ticket.mn/event/1724/

ФУТБОЛ - https://ticket.mn/event/1726/

БАСКЕТБОЛ (3х3) - https://ticket.mn/event/1729/

ВОЛЕЙБОЛ - https://ticket.mn/event/1731/

ТХЭКВОНДО - https://ticket.mn/event/1730/

БАСКЕТБОЛ - https://ticket.mn/event/1725/

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА - https://ticket.mn/event/1732/

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