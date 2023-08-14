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Представлены товары, которые можно экспортировать из Монголии в Японию

CentralAsia (MNG) -  В Монголию прибыли команды топ-менеджеров японских компаний. В частности, команда топ-менеджеров во главе с директором по Восточной Азии корпорации Itochu Акирой Сайто была принята руководителями Торгово-промышленной палаты Монголии и обменялась мнениями о сотрудничестве.

Японская бизнес-группа изучает бизнес-среду Монголии и во время встречи выразила желание импортировать продукцию из Монголии в Японию.

Президент Монгольской торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа назвал продукцию горнодобывающей и недобывающей промышленности в качестве продукции, которую можно экспортировать из Монголии в Японию. Особое внимание уделяется мясу, шерсти, кашемиру, коже, кедровым орехам и зеленой энергии.

Японская корпорация Itochu — ведущая компания, имеющая около 90 филиалов в 61 стране. Например, внутренняя торговля, импорт/экспорт, внешняя торговля и коммерческая деятельность различных продуктов, таких как текстиль, машины, металлы, полезные ископаемые, энергия, химикаты, продукты питания, товары, недвижимость, информационные и коммуникационные технологии и финансы. представители представили операцию.

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