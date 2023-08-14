В Марокко побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +50,4 градуса

CentralAsia (CA) - Температура в Марокко впервые за всю историю наблюдений превысила 50 градусов по Цельсию, сообщает France 24 со ссылкой на метеорологическую службу страны.

В южном прибрежном городе Агадир зафиксирован новый национальный рекорд в 50,4°С.

По данным метеослужбы, предыдущая самая высокая температура 49,9°C была зафиксирована в городе Смара в Западной Сахаре 13 июля.

«Эта волна тепла вызвана притоком сухого и горячего воздуха с юга, что привело к значительному повышению температуры, превышающей среднемесячную от 5 до 13 градусов», - говорится в сообщении метеорологического управления.

Жара в последние дни вызвала лесные пожары на севере Марокко недалеко от Танжера и дальше на восток в провинции Таза, нанеся ущерб лесам, но без жертв.

По данным Службы климатических изменений Copernicus Европейского союза, июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на Земле. Он превзошел предыдущий рекорд июля 2019 года на 0,33°C.