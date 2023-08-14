В результате селя на северо-западе Китае погиб 21 человек, еще 6 считаются пропавшими

// Синьхуа

CentralAsia (CA) - В результате схода селевого потока на северо-западе Китая число погибших достигло 21 человека, еще 6 человек числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает китайское информагентство Хinhua.

Сель сошел вечером 11 августа в пригороде города Сиань в провинции Шэньси, Северо-западный Китай. По данным горуправления по борьбе с ЧС, причиной селевого потока стал проливной дождь.

На сегодняшний день 14 спасательных отрядов из более чем 980 человек продолжают поисково-спасательную операцию. Также задействованы 1100 единиц спецоборудования, включая датчики признаков жизни, спутниковые телефоны и экскаваторы.

«Сель повредил два жилых дома, дороги, электросети и средства связи. Эвакуированы 186 человек, спасательные отряды восстановили поврежденные дороги и объекты инфраструктуры, чтобы возобновить движение транспорта, электроснабжение и связь», - сообщают СМИ.