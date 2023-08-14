В ДТП в Армении погибли 11 человек

CentralAsia (CA) - На трассе Ереван—Гюмри 14 августа произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает Новости-Армения.

На место выехали оперативная группа и один боевой расчет.

Выяснилось, что на 90-м километре трассы Ереван—Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик марки ЗИЛ.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Гюмри.