экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ДТП в Армении погибли 11 человек

CentralAsia (CA) -  На трассе Ереван—Гюмри 14 августа произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает Новости-Армения.

На место выехали оперативная группа и один боевой расчет.

Выяснилось, что на 90-м километре трассы Ереван—Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик марки ЗИЛ.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Гюмри.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com