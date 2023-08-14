В ДТП в Армении погибли 11 человек
- Азия и мир, происшествия
- 12:03, 14 августа 2023
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CentralAsia (CA) - На трассе Ереван—Гюмри 14 августа произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает Новости-Армения.
На место выехали оперативная группа и один боевой расчет.
Выяснилось, что на 90-м километре трассы Ереван—Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик марки ЗИЛ.
Пострадавшие госпитализированы в больницу Гюмри.
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