Президент России посетит Турцию в ближайшие дни, - турецкие СМИ

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию, пишет Milliyet.

Как пишет издание, Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну-члена НАТО. В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет свои контакты и переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию.

Рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряженности в Черном море еще раз показал важность соглашения о Черноморском зерновом коридоре, срок действия которого истек 17 июля. Для возрождения Зернового коридора и возврата России к соглашению была реактивирована дипломатия, в центре внимания которой находилась Турция. Россия ведет переговоры с Украиной, США и странами ЕС по этому вопросу через Турцию.