экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент России посетит Турцию в ближайшие дни, - турецкие СМИ
// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию, пишет Milliyet.

Как пишет издание, Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну-члена НАТО. В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет свои контакты и переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию.

Рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряженности в Черном море еще раз показал важность соглашения о Черноморском зерновом коридоре, срок действия которого истек 17 июля. Для возрождения Зернового коридора и возврата России к соглашению была реактивирована дипломатия, в центре внимания которой находилась Турция. Россия ведет переговоры с Украиной, США и странами ЕС по этому вопросу через Турцию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com