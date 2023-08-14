Ким Чен Ын приказал нарастить производство ракет

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын 11-12 августа проинспектировал работу военных заводов, в том числе завода по производству тактических ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Он поручил увеличить производство ракет, чтобы обеспечить «подавляющую военную мощь» и быть готовым к войне.

Ким Чен Ын назвал важной поставленную им «цель резкого увеличения мощностей по производству ракет для удовлетворения потребностей расширенных и усиленных передовых воинских частей». «Качественный уровень подготовки к войне зависит от развития военной промышленности, и на заводе лежит огромная ответственность за ускорение подготовки нашей армии к войне», - отметил он.

Лидер КНДР прокатился на новой многоцелевой боевой бронированной машине, а также высоко оценил «прогресс в модернизации производственных линий для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня». По его словам, существует «крайняя необходимость» «экспоненциально увеличить» их производство.

«Наша армия должна полностью обеспечить превосходящую военную мощь и твердую готовность вести любую войну в любое время, чтобы противник не осмелился применить силу и был бы уничтожен, если бы он это сделал», - считает Ким Чен Ын.

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