Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в новейшей истории США

CentralAsia (CA) - Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев сообщал, что эти лесные пожары стали самыми смертоносными в истории США.

Возгорания на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом «Дора». Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуировали сотни местных жителей.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.