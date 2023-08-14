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Российский рубль опустился ниже 100 за доллар

CentralAsia (KG) -  Курс доллара на Мосбирже на 9 утра превысил ₽100. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, рост доллара к рублю превысил 9% с начала августа и 40% — с начала года.

Курс доллара вырос на 0,68%, поднявшись до ₽100,11, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 09:09 мск. Выше отметки ₽100 доллар не торговался с 23 марта 2022 года.

Курс евро прибавил 0,66%, до ₽109,5.

Низкий курс рубля привел к сокращению дефицита бюджета.

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