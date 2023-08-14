Российский рубль опустился ниже 100 за доллар
- Кыргызстан, экономика
- 12:29, 14 августа 2023
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CentralAsia (KG) - Курс доллара на Мосбирже на 9 утра превысил ₽100. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, рост доллара к рублю превысил 9% с начала августа и 40% — с начала года.
Курс доллара вырос на 0,68%, поднявшись до ₽100,11, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 09:09 мск. Выше отметки ₽100 доллар не торговался с 23 марта 2022 года.
Курс евро прибавил 0,66%, до ₽109,5.
Низкий курс рубля привел к сокращению дефицита бюджета.
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