В Ташкенте обрушились 5 балок строящегося путепровода у аэропорта. Задержаны должностные лица

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте обрушились одновременно пять балок строящегося путепровода перед аэропортом. Об этом сообщают местные СМИ.

Официально сообщается о неосторожности при монтаже. В конце июля место реконструкции посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед аэропортом Ташкента. Ущерб оценивается в 2,7 млрд сумов. Трое должностных лиц задержаны.