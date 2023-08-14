экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте обрушились 5 балок строящегося путепровода у аэропорта. Задержаны должностные лица

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте обрушились одновременно пять балок строящегося путепровода перед аэропортом. Об этом сообщают местные СМИ.

Официально сообщается о неосторожности при монтаже. В конце июля место реконструкции посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед аэропортом Ташкента. Ущерб оценивается в 2,7 млрд сумов. Трое должностных лиц задержаны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com