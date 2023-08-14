Зеленский признал причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост
- Азия и мир, политика
- 12:42, 14 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа.
В субботу, 12 августа, российские власти сообщали об уничтожении на подлете к мосту двух ракет вооруженных сил Украины.
По словам Зеленского, таким образом Вооруженные силы Украины отвечают на действия России.
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