Туркменистан предостерег Россию от поставок газа в Китай

CentralAsia (KG) - Туркменистан беспокоят намеки России на расширение газового союза Москвы, Астаны и Ташкента и увеличение поставок в Китай. Об этом сообщает «Немецкая волна».

В Туркменистане выразили недоумение из-за заявления российской стороны по поводу заинтересованности «других стран» в присоединении к «газовому альянсу» России, Узбекистана и Казахстана. Ашхабад увидел в этом попытку России расширить свое влияние на цепочку поставок природного газа из Центральной Азии в Китай. Об этом заявил заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев.

«Действительно, 11 августа текущего года ряд средств массовой информации распространили заявление Директора департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрия Биричевского относительно так называемого «трехстороннего газового альянса» с участием России, Казахстана и Узбекистана. По его словам, Россия не исключает «возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере» и знает, «что интерес к нему проявляют и другие государства».

Заявление г-на Биричевского вызывает, как минимум, несколько вопросов. О каких «возможностях расширения» идет речь, какие «другие государства» проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана.

Как известно, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в Китайскую Народную Республику, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами.

В настоящее время функционируют три ветки газопровода «Туркменистан – Китай» по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном «Туркменгаз» и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном.

Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан – Китай» не входят», - сказал Арчаев.

В январе 2023 года Россия вышла на первое место по объему поставок газа в Китай, писало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни. Общие поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в КНР составили 2,7 млрд кубометров против 2,2 млрд кубометров у Туркменистана.

По итогам первого полугодия 2023 года Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Китай после Туркменистана. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни КНР, Россия продала газа на 3,4 млрд долларов, а Туркменистан - более чем на 5 млрд долларов.

Туркменистан стал активнее высказываться о возможности строительства Транскаспийского газопровода. 24 июля МИД страны распространил сообщение для СМИ, в котором заявил о готовности взаимодействовать с партнерами по осуществлению проекта Транскаспия.

В начале августа стало известно, что до конца 2023 года планируется поездка президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Брюссель, где он проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что главной темой обсуждений станут поставки в ЕС туркменского газа и финансирование строительства Транскаспийского газопровода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения