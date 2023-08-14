экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан начал выращивать бананы

CentralAsia (KZ) -  Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах. Об этом пишет Коммерсант.

По данным местного Министерства сельского хозяйства, GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт банана, «адаптированный под климатические условия Казахстана», уточнили в ведомстве.

В ближайшее время планируется расширить теплицу еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. т бананов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть—восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику.

Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. Турецкая компания при строительстве использовала высокопрочные конструкции, также теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания, что помогает «раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com