Монгольское АО «Монос Хунс» будет экспортировать в Кыргызстану 20 видов продукции

г-жа Отгондарь Агваандорж и г-н Жолдошбек Эсенбеков

CentralAsia (MNG) - АО «Монос Хунс» расширило сферу экспорта на многие страны, в том числе на рынок Евразии, и будет экспортировать свою продукцию в Кыргызскую Республику. В частности, путем подписания договора о сотрудничестве с ООО «Лекарь», фармацевтическим поставщиком Кыргызской Республики, более 20 наименований продукции будут официально закупаться и реализовываться в Кыргызстане.

В рамках сотрудничества 9 августа исполнительный директор АО «Монос Хунс» г-жа Отгондарь Агваандорж и генеральный директор ООО «Лекарь», г-н Жолдошбек Эсенбеков подписали договор, сообщается на сайте компании. Таким образом, крупный национальный производитель продуктов здорового питания АО «Монос Хунс» расширил свой внешний рынок и расширил сотрудничество.

Со стороны ООО «Лекарь» в подписании договора приняли участие генеральный директор Жолдошбек Эсенбеков, менеджер г.Бишкек и северного региона Исаев Исламбек, торговый директор Жанбоев Расул, менеджер южного региона Каныбеков Акылбек и представитель Монголии Кыргызстане, исполнительный директор ООО «Монос КейДжи» Булат Улукбек.

«В основе компании «Лекарь», лежит идея о том, что красота и здоровье очень тесно связаны и идут рука об руку. Мы верим, что здоровый человек всегда красив, а красивый всегда здоров. По этой причине все товары, которые наши клиенты покупают у нас, полезны для красоты и здоровья, и мы поддерживаем атмосферу дружелюбия в наших аптеках, обеспечивая самый приятный опыт покупки среди всех аптек в Кыргызстане. Мы также верим, что только здоровая нация способна двигаться вперед, достигать успеха в высококонкурентном XXI веке. Поэтому мы развиваем нашу сеть в регионах Кыргызстана, где доступ к качественным лекарственным средствам и сервису ограничен», определила себя компания.

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