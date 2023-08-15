Компания MIAT Mongolian Airlines приняла первый Boeing 787 Dreamliner

CentralAsia (MNG) - Государственная авиакомпания MIAT Mongolian Airlines получила свой первый Boeing 787-9 Dreamliner.

Самолет, зарегистрированный в настоящее время как EI-MGL (бортовой номер 60326), был передан 11 августа и находится в аренде у ирландского арендодателя AerCap.

Четырехлетний широкофюзеляжный самолет является первым из двух экземпляров, которые авиакомпания должна получить в рамках своего «плана поэтапного обновления флота».

Первоначально Golf Lima был доставлен новым Suparna Airlines — базирующемуся в Шанхае перевозчику, входящему в группу Hainan Airlines — в июле 2019 года и обслуживался оператором до тех пор, пока не был выведен из эксплуатации и хранился в аэропорту Шанхай/Пудун в августе 2022 года.

Двухдвигательный самолет с двумя турбовентиляторными двигателями General Electric GEnx-1B сконфигурирован в трехклассной компоновке на 292 места: 30 мест бизнес-класса, 36 мест премиум-эконома и 226 мест эконом-класса.

Самолет был введен в эксплуатацию 12 августа и с тех пор совершил два обратных рейса между Улан-Батором/Чингисханом и Сеулом/Инчхоном. MIAT заявляет, что первоначально планирует использовать свои Dreamliner во Франкфурте и Стамбуле. Он также выразил заинтересованность в полете в Соединенные Штаты, как только получит на это разрешение.

Ожидается, что второй Боинг 787 флагманского авиаперевозчика прибудет в первом квартале следующего года.

В настоящее время MIAT эксплуатирует парк из восьми самолетов, состоящий из трех самолетов 737-800 и единичных экземпляров из следующих: 737-8, 757-200, 767-300 и Bombardier CRJ-200.

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