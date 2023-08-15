Strike Energy разделяет монгольские активы и расширяет разработку Пертского бассейна с приобретением Talon Energy

CentralAsia (MNG) - Strike Energy Limited заключила обязывающий акт о реализации схемы с Talon Energy Limited (Акт о реализации схемы), в соответствии с которым Strike приобретет все выпущенные акции в капитале Talon посредством схемы договоренности в соответствии с Частью 5.1 Закона о корпорациях 2001 г. (Cth) (Закон о корпорациях) (Схема).

Акционеры Talon получат 0,4828 новых акций Strike за каждую принадлежащую им акцию Talon. Кроме того, Talon будет стремиться к разделению своего монгольского актива, при этом его акционеры могут сохранить долю в активах вместе с денежными средствами в размере 850 000 австралийских долларов (за вычетом любых затрат, понесенных в связи с разделением, и некоторых других затрат и финансирования, предоставленных для монгольского активы Talon в процессе Схемы/разделения) посредством потенциального выделения этих активов в отдельное средство, которое должно быть завершено до реализации Схемы (монгольское выделение).

Это приобретение увеличивает прибыль и денежные потоки Strike и предоставит платформу, на которой Strike сможет ускорить темпы разработки своих очень привлекательных газовых активов в бассейне Перта.

Приобретение Talon является привлекательным для акционеров Strike, учитывая потенциал стратегических и финансовых преимуществ, в том числе объединенная компания будет иметь возможность генерировать первоначальный годовой денежный поток только от газового месторождения Вальеринг, превышающий 82 миллиона австралийских долларов.

Strike сможет сократить значительные расходы за счет корпоративной и операционной синергии за счет закрытия совместного предприятия с Talon. Балансовый отчет Strike будет дополнительно улучшен, с расширением возможностей доступа к долговым рынкам и самофинансируемым проектам развития наряду с объединенным портфелем геологоразведочных работ.

Strike также сможет применить свой опыт эксплуатации и разработки Пертского бассейна для эксплуатации активов объединенной группы. Объединенная компания будет иметь в совокупности 1 022 ПДж независимо сертифицированных запасов природного газа 2P и ресурсов 2C в бассейне Перт.

Talon изучит возможности для акционеров Talon сохранить долю в монгольских активах Talon. Предлагается, чтобы по завершении монгольского отделения монгольские активы и денежные средства в размере 850 000 австралийских долларов были переданы акционерам Talon. Ожидается, что монгольское отделение будет реализовано путем распределения акций SpinCo среди акционеров Talon.

Схема не зависит от завершения монгольского выделения, которое произойдет независимо от вступления Схемы в силу, и статус монгольского выделения не повлияет на сроки сделки по Схеме. Соответственно, нет никаких гарантий, что монгольское отделение будет реализовано или что акционеры Talon в конечном итоге получат какую-либо стоимость в отношении монгольских активов.

«Это сделка по увеличению прибыли для Strike, которая упростит операции Strike и предоставит платформу для снижения затрат на эксплуатацию и управление существующим совместным предприятием с Talon. Объединенная группа сможет генерировать первоначальный годовой денежный поток, превышающий 82 миллиона австралийских долларов, только за счет газового месторождения Вальеринг. Дополнительный свободный денежный поток будет способствовать ускорению реализации одобренной правительством стратегии развития Strike в бассейне Перта», — сказал управляющий директор и генеральный директор Strike Стюарт Николлс.

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