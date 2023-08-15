В Монголии пройдет 7-я Сессия Форума парламентариев стран Азии и Тихоокеанского региона

CentralAsia (MNG) - Мероприятие пройдет 21-23 августа в столице Монголии при сотрудничестве Великого Государственного Хурала, Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Монголии. На повестке – вопросы глобального здравоохранения на тему «Создание первичной медико-санитарной помощи для будущего».

Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) по вопросам глобального здравоохранения проводится ежегодно и на этот раз пройдет под председательством спикера парламента Монголии Занданшатара Гомбожав.

Неравный доступ к первичной медико-санитарной помощи в регионе продолжает негативно сказываться на расходах здравоохранения. Поэтому на прошлогодней очередной конференции страны сошлись во мнении о необходимости обновления и преобразования политики предоставления услуг первичной медико-санитарной помощи своим гражданам. Также на прошлогодной конференции утвердили стратегический документ «Будущее услуг первичной медико-санитарной помощи в западном поясе Тихоокеанского региона».

В настоящее время в состав АТПФ в качестве полноправных членов входят 28 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Камбоджа, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор, Япония. Пленарные сессии АТПФ проводятся ежегодно.

Учредительная сессия АТПФ состоялась в январе 1993 г. в Токио. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности организации. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования и т. д.

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