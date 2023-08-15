Восемь из девяти монгольских команд, участвовавших в Лиге Южной Азии, вышли в финал

CentralAsia (MNG) - Осенний сезон профессиональной лиги PUBG Mobile в Южной Азии «PMPL South Asia Fall 2023» продолжается. Завершился трехнедельный этап лиги, по результатам которого в финал были отобраны 12 команд, 8 из них - монгольские.

Всего в лиге участвовало 20 команд из Непала, Бангладеш и Монголии. Последнюю представляли 9 команд, из которых в финале сразятся 8.

Отметим, в текущем сезоне в профессиональной лиге принимает участие наибольшее число монгольских команд за всю историю участия Монголии в данных соревнованиях. Также в этом сезоне наибольшее число монгольских команд сыграет в финале лиги.

В осенней лиге лидировала монгольская команда Stalwart Esports, набравшая 516 очков. Команда из Монголии 4Merical Vibes лишь немного уступила ей, набрав 491 очко.

А вот недавно сформированная монгольская команда «Venom Deadeyes» набрала 308 очков, заняла 17-е место и выбыла из соревнований.

Финал состоится до 20 августа, 12 лучших команд сразятся с пакистанскими командами за титул чемпиона Южной Азии.

Состав монгольских команд:

1.Stalwart Esports (TOP, Action, NIRZED, ICY, Skryyy, Senator)

2.NB Esports (FISTBoy, Mondo, SEKk, AkazaaE)

3.4Merical Vibes (DOK, EAST, APEX, B4RON, Archer)

4.Mabetex Esports (LEO, WALLY, DeSSeRT, JIROv2, KESE)

5.IHC ESPORTS (Alex, Godless, Zyol, DEMO, Abely)

6.Highvoltage DC (AERO, ROGUE, RYUKw, SANCHIR)

7.STRONGER FAKELOVE (BEKUJIN, DOBU, REFUS, SENOR, WENDI, SILENCER)

8.SEAL Esports (SCOOBY, Fearless, SOULLESS, Kirito, Kenza, KAILYyy)

9.Venom Deadeyes (Crita, Domi, R1leyyy, R4MBO, 723)

источник: Middle Asian News

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