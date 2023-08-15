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Монголия не будет откладывать открытие нового учебного года во время визита Папы

CentralAsia (MNG) -  Прошло два сезона с тех пор, как Папа Римский объявил о своем визите в Монголию. Стало ясно, что он прибудет в Монголию через две недели.

Он вылетит в Монголию 31 августа из международного аэропорта Фьюмичино рейсом Рим-Улан-Батор. 1 сентября он приземлится в международном аэропорту «Чингисхан».

В Минобрнауки поясняют: «Законно то, что новый учебный год состоится 1 сентября. По традиции открытие нового учебного года в этот день. В это время ходят слухи, что открытие нового учебного года будет отменено из-за визита Папы Римского. Его визит официально начинается в субботу, 2 сентября. Поэтому есть большая вероятность, что открытие нового учебного года не будет отложено. Окончательное решение по этому поводу еще не принято».

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