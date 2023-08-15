Китайские туристы переводят платежи за услуги напрямую в Монголию

CentralAsia (MNG) - Граждане Китая, посещающие нашу страну, могут напрямую переводить деньги на счет Alipay своей страны, обменивать деньги и оплачивать другие услуги, сообщают монгольские СМИ.

Данная услуга была представлена ​​«Монгольской Финтех Групп» в ходе закрытого инвестиционного форума «Капитал-2023», прошедшего в минувшие выходные в Монголии. Группа стала официальным партнером крупнейшей платежной платформы Китая Wechatpay в Монголии. В результате монгольские предприятия и торговцы напрямую принимают платежи от туристов из Китая через Wechatpay.

На форуме финансовые институты представили монгольскую платформу денежного рынка, особенную для инвесторов и участников. В ходе форума было подчеркнуто, что с тех пор, как финансовые компании начали выводить на рынок свои финтех-продукты, люди получили возможность легкого доступа ко всем видам финансовых услуг через свои мобильные телефоны, и сейчас деятельность расширяется.

Например, АО «Sendly НБФК» представило свои продукты, такие как мобильное приложение Sendly, суперприложение Hipay ООО «High Payment Solutions», ценные бумаги Stocklab, платформу денежного рынка «Moni Market Fund», лотерею американского стандарта «Megaball». Большинство НБФК представили свои платежные решения для молодежи.

На форуме также обсуждались возможности выхода отечественных банков и финансовых институтов Монголии на рынок Центральной Азии и обменивались опытом.

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