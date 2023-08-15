Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 27 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при взрыве на заправке «Нафта-24» на севере Махачкалы выросло до 27 человек, среди них трое детей, сообщает РБК.

Первый замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко заявил, что количество пострадавших после взрыва на АЗС выросло до 66 человек, 10 из них — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00 14 августа. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва.

Глава региона Сергей Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС. «Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал он.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего.