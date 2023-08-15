ВЦИОМ: 47% опрошенных считают положительным для России приезд трудовых мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 47% опрошенных считают положительным для страны, когда люди из других стран приезжают работать в Россию. Этот показатель более чем в три раза превышает данные 10-15-летней давности (2008 г., 2013 г. — 14%). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам ороса об отношении россиян к приезжим из других стран.

По данным МВД РФ, в 2022 году на миграционный учет было поставлено 16 870 094 иностранных гражданина и лица без гражданства (+26 п.п. к 2021 г.).

Почти каждый второй россиянин убежден: трудовая миграция — это положительное явление для страны (47%), показатель этого года в разы превышает предыдущие замеры (2006 г. — 21%, 2008 г. — 14%, 2013 г. — 14%).

Обратного мнения сегодня придерживаются 40%, это почти в два раза меньше, чем десять лет назад (2013 г. — 74%). Примечательно, что на представления о трудовой миграции не оказывает значительного влияния урбанизированность. И в крупных городах, и на селе люди по этому вопросу думают примерно одинаково (поддерживают трудовую миграцию 50% столичных жителей и 47% сельчан).

Различия в ответах на этот вопрос обнаруживаются между «детьми и отцами» и «богатыми и бедными». Молодежь чаще видит плюсы в трудовой миграции (61% среди 18-24-летних и 56% в группе 25-34 года), а россияне 45-59 лет чаще отмечают отрицательные стороны (51%). Более лояльны к трудовым мигрантам граждане с хорошими доходами (61% vs. 28% среди «бедных»), тогда как россияне с плохим материальным положением чаще говорят о трудовой миграции в негативном ключе (56% vs. 29% среди «богатых»). С высокой долей вероятности причины таких расхождений во мнениях разные.

39% россиян полагают, что в последние годы отношения между представителями разных национальностей стали более напряженными. За десять лет этот показатель ощутимо снизился — на 18 п.п., в 2013 году так считали 57%. За весь период наблюдений показатель менялся нелинейно, направленного тренда нет.

Еще 38% полагают, что в сфере межнациональных отношений все стабильно, никаких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не ощущается. В предыдущие замеры доля этой группы колебалась в пределах 33-40%. Реже встречается мнение, что межнациональные отношения стали менее напряженными, сегодня так думают 15% россиян, это в два раза больше, чем десять лет назад (2013 г. — 7%).