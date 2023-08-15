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В Казахстане на 10 пропускных пунктах на границе ведется реконструкция

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 2022 года на 10 пропускных пунктах на границе идут строительно-монтажные работы, сообщает представитель комитета госдоходов Казахстана Елдос Саудабаев.

Автомобильный пункт пропуска «Капланбек» на границе Казахстана с Узбекистаном полностью закрыт на реконструкцию. На остальных пунктах пропуска ремонтные работы проводятся без закрытия, но с ограничением движения легкового автотранспорта и физических лиц.

В рамках реализации проекта пропускная способность будет увеличена с 1 тыс. до 10 тыс. транспортных средств. Также будет сокращено время оформления до 2 часов 25 минут и минимизация коррупционных рисков.

«После завершения реконструкции будут решены инфраструктурные проблемы пунктов пропуска, созданы все условия для комфортного прохождения границы и ускоренного проведения контроля», - сообщает Саудабеков.

Завершить реконструкцию во всех пунктах пропуска планируется до конца 2024 года.

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