В Эквадоре убили еще одного политика

CentralAsia (CA) - В понедельник в Эквадоре был убит местный политик, сообщает EWN News.

Член Партии гражданской революции бывшего президента Рафаэля Корреа и один из лидеров движения в провинции Эсмеральдас на границе с Колумбией Педро Брионес был убит неизвестными вооруженными людьми.

Ни полиция, ни правительство сразу не подтвердили нападение, но эквадорские СМИ со ссылкой на источник в местной полиции сообщили, что жертва была застрелена в своем доме в городе Сан-Матео двумя мужчинами на мотоцикле, которые позже скрылись.

Убийство произошло менее чем через неделю после убийства 9 августа в столице Кито кандидата в президента Фернандо Вильявисенсио. 59-летний журналист был застрелен, когда покидал предвыборный митинг.

Большая часть Эквадора находится в состоянии чрезвычайного положения, и президент Гильермо Лассо обвинил организованную преступность в убийстве Вильявисенсио.

Шесть колумбийцев были арестованы в рамках расследования.