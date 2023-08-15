В Эквадоре убили еще одного политика

- Азия и мир, происшествия
- 10:32, 15 августа 2023
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CentralAsia (CA) - В понедельник в Эквадоре был убит местный политик, сообщает EWN News.
Член Партии гражданской революции бывшего президента Рафаэля Корреа и один из лидеров движения в провинции Эсмеральдас на границе с Колумбией Педро Брионес был убит неизвестными вооруженными людьми.
Ни полиция, ни правительство сразу не подтвердили нападение, но эквадорские СМИ со ссылкой на источник в местной полиции сообщили, что жертва была застрелена в своем доме в городе Сан-Матео двумя мужчинами на мотоцикле, которые позже скрылись.
Убийство произошло менее чем через неделю после убийства 9 августа в столице Кито кандидата в президента Фернандо Вильявисенсио. 59-летний журналист был застрелен, когда покидал предвыборный митинг.
Большая часть Эквадора находится в состоянии чрезвычайного положения, и президент Гильермо Лассо обвинил организованную преступность в убийстве Вильявисенсио.
Шесть колумбийцев были арестованы в рамках расследования.