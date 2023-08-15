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Вулкан Этна проснулся, приостановлена работа аэропорта на острове Сицилия

CentralAsia (CA) -  Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия вновь проснулся, сообщает euronews.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал извержение в юго-восточном кратере вулкана на высоте свыше 3 тысяч метров.

Потоки лавы могли разглядеть и местные жители. В последующие часы активность Этны пошла на спад. Тем не менее из-за пепла и дыма на Сицилии приостановлена работа аэропорта в городе Катании.

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