Вулкан Этна проснулся, приостановлена работа аэропорта на острове Сицилия
- Азия и мир, происшествия
- 10:46, 15 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия вновь проснулся, сообщает euronews.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал извержение в юго-восточном кратере вулкана на высоте свыше 3 тысяч метров.
Потоки лавы могли разглядеть и местные жители. В последующие часы активность Этны пошла на спад. Тем не менее из-за пепла и дыма на Сицилии приостановлена работа аэропорта в городе Катании.
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