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Четыре человека арестованы по делу о теракте в иранском мавзолее Шах-Черах

CentralAsia (CA) -  Четверо подозреваемых были арестованы по обвинению в причастности к теракту в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз. Об этом пишет агентство Mehr.

Главный судья провинции Фарс заявил, что четверо подозреваемых, причастных к инциденту, арестованы. Однако позже цифра была обновлена до 10.

Мужчина, который начал стрелять в людей в храме, был задержан и передан следователям для допроса и дальнейшего расследования.

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате вооруженного теракта в храме Шах-Черах.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение со смертельным исходом.

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