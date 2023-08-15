Четыре человека арестованы по делу о теракте в иранском мавзолее Шах-Черах
- Азия и мир, происшествия
- 11:34, 15 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Четверо подозреваемых были арестованы по обвинению в причастности к теракту в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз. Об этом пишет агентство Mehr.
Главный судья провинции Фарс заявил, что четверо подозреваемых, причастных к инциденту, арестованы. Однако позже цифра была обновлена до 10.
Мужчина, который начал стрелять в людей в храме, был задержан и передан следователям для допроса и дальнейшего расследования.
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате вооруженного теракта в храме Шах-Черах.
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение со смертельным исходом.
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