Казахстану не поступали предложения от России и Узбекистана по поводу трехстороннего газового союза

CentralAsia (KZ) - Казахстану не поступали предложения от России и Узбекистана по поводу трехстороннего газового союза, сообщил 14 августа официальный представитель министерства энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов.

Сейчас Казахстан проводит работу по технической подготовке своего участка магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» для транспортировки российского газа в Узбекистан, которую планируется завершить 1 октября. Об этом сообщает «Власть».

«Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало», - сообщил Ильясов.

Он напомнил, что сотрудничество в газовой сфере с этими странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношениях. А учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Узбекистана, правительство РК и ПАО «Газпром» ранее подписали план мероприятий по подготовке магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» для транспортировки российского газа в Республику Узбекистан.

«На сегодня проводится работа по технической подготовке казахстанского участка магистрального газопровода “Средняя Азия – Центр” для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан, завершение которых запланировано 1 октября », - добавил официальный представитель Минэнерго.

То есть, уточнил Ильясов, с 1 октября Казахстан намерен начать транспортировку российского газа в Узбекистан.

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