Национальные валюты стран Центральной Азии подешевели

CentralAsia (KG) - Вслед за рекордным падением российского рубля, давление ощущают национальные валюты крупных торговых партнеров России.

Так, 10 августа в коммерческих банках Узбекистана резко вырос курс доллара — с 11677 до 12135 сумов или на 458 сумов за один день (4%).

«Значительная девальвация национальных валют стран - основных торговых партнеров привела к укреплению реального эффективного курса сума по каналу внешней торговли и денежных переводов.

Это, в свою очередь, негативно сказалось на валютных поступлениях в нашу страну по каналам экспортно-денежных поступлений и объеме предложения на внутреннем валютном рынке», - сообщили в Центральном банке Узбекистана.

По итогам торгов 14 августа на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США составил 448,63 тенге. По сравнению с торгами в пятницу нацвалюта ослабла на 2,63 тенге.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова на прошлой неделе говорила, что курс тенге укрепился по итогам июля до 445,89 или на 1,4%. «В целом месяц был позитивным для нацвалюты – укрепление связано в том числе с ростом нефтяных котировок, а также притоком средств нерезидентов в государственные ценные бумаги», - сказала она.

Также вырос курс доллара по отношению с таджикскому сомони — с 10.9512 до 10.9609.

Официальный курс доллара по отношению к сому вырос с 88,02 до 88,27.

Для поддержания курса сома 11 августа 2023 года Нацбанк КР продал 35,88 млн долларов США.



Вчера курс американского доллара в России превысил 100 рублей. После этого ЦБ РФ объявил о решении провести во вторник внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 97,66 рублей/$, потеряв за день 1,77 рублей.

Сегодня курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снижался на 5 рублей, до 92,6 рублей/$.

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